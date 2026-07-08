Caro Napolista anche voi vi divertite con i gol?

Durante la partita tra Argentina ed Egitto ai Mondiali, l'incontro si è concluso con un punteggio di 3-2. La partita ha visto diverse reti e momenti di gioco intenso. La vittoria è arrivata nell'ultimo quarto d'ora, con l'Argentina che ha segnato due gol consecutivi. La sfida si è svolta senza incidenti significativi e ha mantenuto l'interesse fino al fischio finale. La notizia è stata riportata con attenzione da vari media, tra cui alcuni commenti sui social.

Cosa c’è stato di bello in Argentina-Egitto ai Mondiali?. Cara Redazione Napolista, leggo con sgomento il titolo di uno dei vostri articoli odierni: “Argentina-Egitto 3-2. Saranno anche i Mondiali di Trump e Infantino ma sono i Mondiali più belli di sempre”. Allo sgomento segue subito la confusione, il disorientamento: ma non avevate detto che il “bello” non esiste nel calcio? Anzi, che il bello non esiste nello sport?! Esiste solo vincere o perdere; solo vincere può essere associato al “bello”, perdere è “brutto”. Tutto il resto non conta, va bene per il circo; gli x-goal sono buoni per il ragù. Ora tante convinzioni (alle quali non sono assuefatto e forse non lo sarò mai) crollano di fronte a una partita considerata “bella”, ma non so in base a quale criterio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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