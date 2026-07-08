Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Calros Alcaraz. Già nelle scorse settimane, il numero due del mondo aveva mostrato un video sui propri social di lui con in mano una racchetta da tennis, ma adesso dalla Spagna arriva la notizia che quasi sicuramente da lunedì Alcaraz riprenderà gli allenamenti. Fondamentale, però, sarà il controllo medico che Calros dovrà svolgere tra due giorni e che darà il responso definitivo sullo stato di salute del polso dello spagnolo. Alcaraz è fermo, infatti, dal mese di aprile per una tenosinovite al polso destro. La sua ultima partita giocata è stata quella nell’ATP 500 di Barcellona, vinta contro il finlandese Otto Virtanen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Oasport.it - Carlos Alcaraz tornerà ad allenarsi lunedì. Ritorno in campo in Canada e obiettivo US Open

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carlos Alcaraz torna ad allenarsi: obiettivo rientro sul cemento nordamericanoCarlos Alcaraz si è rimesso ad allenarsi dopo un infortunio e punta a tornare in campo sul cemento nordamericano.

Carlos Alcaraz torna ad allenarsi con la racchettaCarlos Alcaraz ha ripreso ad allenarsi con la racchetta, impugnandola con la mano destra.

Temi più discussi: Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta dopo l'infortunio al polso. VIDEO; Inizia Wimbledon e... Alcaraz 'torna' ad allenarsi dopo l'infortunio - Video; Carlos Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta; Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta: il video che fa sperare nel rientro agli US Open.

Segnali positivi per Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo continua il percorso di recupero dall'infortunio e ha pubblicato un video sui social in cui torna ad allenarsi con la racchetta nella mano destra, dopo settimane di esercizi svolti esclusivamente con la sin x.com

Carlos Alcaraz tornerà ad allenarsi lunedì. Ritorno in campo in Canada e obiettivo US OpenSi avvicina sempre di più il ritorno in campo di Calros Alcaraz. Già nelle scorse settimane, il numero due del mondo aveva mostrato un video sui propri ... oasport.it

Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta dopo l'infortunio al polso: il rientro in campo si avvicinaLo spagnolo sta lavorando intensamente per rientrare nel circuito ATP e ha dato importanti aggiornamenti sulle sue condizioni sui suoi profili social ... tuttosport.com