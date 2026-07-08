Carlos Alcaraz tornerà ad allenarsi lunedì Ritorno in campo in Canada e obiettivo US Open

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlos Alcaraz riprenderà gli allenamenti lunedì, secondo fonti dalla Spagna. Il tennista, numero due del mondo, si prepara a tornare in campo in Canada prima di partecipare agli US Open. La notizia segue un video pubblicato sui social in cui si vede con la racchetta da tennis, confermando il suo ritorno alle sessioni di allenamento. Non sono state fornite date ufficiali per il suo rientro in tornei.

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Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Calros Alcaraz. Già nelle scorse settimane, il numero due del mondo aveva mostrato un video sui propri social di lui con in mano una racchetta da tennis, ma adesso dalla Spagna arriva la notizia che quasi sicuramente da lunedì Alcaraz riprenderà gli allenamenti. Fondamentale, però, sarà il controllo medico che Calros dovrà svolgere tra due giorni e che darà il responso definitivo sullo stato di salute del polso dello spagnolo. Alcaraz è fermo, infatti, dal mese di aprile per una tenosinovite al polso destro. La sua ultima partita giocata è stata quella nell’ATP 500 di Barcellona, vinta contro il finlandese Otto Virtanen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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