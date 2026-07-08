Il Comune di Vigarano Mainarda ha negato l’esistenza di problemi nel supporto ai caregiver familiari, definendo le accuse di mancanza di aiuto come false. La questione riguarda cittadini che assistono parenti anziani, disabili o non autosufficienti. La discussione sulla situazione di questi assistenti familiari ha attirato l’attenzione del dibattito politico locale.

Il supporto ai caregiver familiari, ovvero cittadini che assistono parenti anziani, disabili o non autosufficienti, accende il dibattito politico a Vigarano Mainarda. Al centro dello scontro una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Agnese De Michele e Emanuele Plebiscito, a cui è seguita una replica netta e dettagliata da parte dell’assessore ai Servizi Sociali, Francesca Lambertini. Nella loro mozione, De Michele e Plebiscito pongono: un "Tavolo di Lavoro permanente" che riunisca Comune, Ausl, Infermieri di Famiglia (IFeC) e associazioni per lavorare su tre fronti, informazione capillare sui fondi regionali, un piano di "Sollievo Estivo" durante la chiusura dei centri diurni e una mappatura del bisogno con supporto psicologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Caregiver senza aiuto". Il Comune: "Sono falsità"

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