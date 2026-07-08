Il cardinale ha adottato alcune misure iniziali che sembrano aver riscosso successo, ma il giudizio definitivo sarà possibile solo in futuro. La partita si gioca ancora e il momento cruciale deve ancora arrivare. Nel calcio, la coerenza rappresenta un principio fondamentale, e questa sarà la vera prova di fronte alle prossime sfide. Finora, le mosse sono state accolte positivamente, ma il passare del tempo determinerà se si tratta di soluzioni durature o momentanee.

Cardinale convince con le prime mosse, ma il vero banco di prova deve ancora arrivare – VIDEO di Alberto Petrosilli. Nel calcio c’è una regola che dovrebbe valere sempre: la coerenza. Se fino a poche settimane fa era legittimo criticare il Milan e Gerry Cardinale per un mese di giugno segnato da ritardi, incertezze e crescente malumore tra i tifosi, oggi è altrettanto corretto riconoscere che le prime risposte concrete stanno finalmente arrivando. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’arrivo di Gonçalo Ramos aveva già rappresentato un segnale forte. L’imminente approdo di Mario Gila rafforza ulteriormente la sensazione che il club abbia deciso di accelerare, intervenendo in modo mirato sulle lacune più evidenti della rosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cardinale risponde con i fatti, ma il vero giudizio arriverà solo più avanti – VIDEO di Alberto Petrosilli

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