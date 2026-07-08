M bappé, Haaland o Messi? Chi è il re del gol? Senza dimenticare Kane che è subito dietro di loro in classifica, ma per l’Inghilterra è altrettanto decisivo. Sono i grandissimi di questo Mondiale "che sarà ricordato per l’aggressività, la velocità e i centravanti", sottolinea Fabio Capello. E per Messi che, a un passo da baratro, è tornato a incantare. Mbappé, Haaland e Messi: paragoni impossibili, no? "Esatto, tre attaccanti diversissimi tra loro. Uniti dal fatto di essere grandi campioni". Haaland è il centravantone di una volta? "Sì, il nove vecchio tipo, l’attaccante d’area, quello infallibile, una palla e un gol. Potente, tecnica non eccelsa ma buona, senza la visione e la fantasia di Mbappé che è più completo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Messi è il più grande, andrà ringraziato per sempre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capello: Pelè aveva qualcosa che Maradona e Messi non avevano - PARTE 1 | Larmandillo | RSI Sport

Notizie e thread social correlati

Tutta l'Europa contro Messi: ma Leo è il dio del calcio, il più grande di sempreTutta l'Europa si schiera contro Messi, ma il calcio lo riconosce come il più grande di sempre.

Mondiali 2026, Messi, Ronaldo, Mbappé e Vini Jr. diventano LEGO: nasce la più grande collezione calcistica di semprePer i Mondiali 2026, è stata creata la più grande collezione di mattoncini LEGO dedicata al calcio, includendo figurine di calciatori come Messi,...

Temi più discussi: Capello: Messi è il più grande, andrà ringraziato per sempre; Capello: Lautaro è il Robin di Messi, la Francia pare il Brasile di Pelé. La vera sorpresa? Saibari; Messi raccontato da Cristina Cubero: lacrime, Recanati e Miami / Video; L'olio viola che protegge i capelli dagli agenti atmosferici esterni lasciandoli leggeri, non unti e profumati.

Forse #Messi è semplicemente un #Ganz con più supporto mediatico. #elsegnasemperlu x.com

Capello: Lautaro è il Robin di Messi, la Francia pare il Brasile di Pelé. La vera sorpresa? SaibariL'ex tecnico giudica gli attaccanti del Mondiale: Le punte al Mondiale corrono e pressano, merito del ritmo della Coppa. Kane più completo di Haaland, Vinicius trascinatore, CR7 non va su di testa co ... msn.com

Capello: Messi straordinario, Lautaro la sua spalla ideale. Si sacrifica tanto, è più Robin…Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Mondiale e ha elogiato l'attaccante nerazzurro ... msn.com