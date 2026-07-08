Capello | Messi è il più grande andrà ringraziato per sempre

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi viene definito il più grande e si afferma che andrà ringraziato per sempre. La discussione sui migliori marcatori vede confrontarsi Bappé, Haaland e Messi, con Kane che si colloca subito dietro di loro in classifica, ma resta una figura decisiva per l’Inghilterra.

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M bappé, Haaland o Messi? Chi è il re del gol? Senza dimenticare Kane che è subito dietro di loro in classifica, ma per l’Inghilterra è altrettanto decisivo. Sono i grandissimi di questo Mondiale "che sarà ricordato per l’aggressività, la velocità e i centravanti", sottolinea Fabio Capello. E per Messi che, a un passo da baratro, è tornato a incantare.  Mbappé, Haaland e Messi: paragoni impossibili, no?  "Esatto, tre attaccanti diversissimi tra loro. Uniti dal fatto di essere grandi campioni".  Haaland è il centravantone di una volta?  "Sì, il nove vecchio tipo, l’attaccante d’area, quello infallibile, una palla e un gol. Potente, tecnica non eccelsa ma buona, senza la visione e la fantasia di Mbappé che è più completo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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