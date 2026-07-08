caos treni prezzi dei voli alle stelle il ministero manda dossier al garante dei prezzi

ROMA – Normale dinamica tra domanda e offerta o aumenti ingiustificati sui voli nazionali?. La risposta arriverà dal Garante dei Prezzi a cui il ministero delle Imprese farà arrivare a stretto giro un dossier che mette in luce quali sono stati i rincari sui voli nazionali. Nel mirino i collegamenti tra Roma e le città del Nord, Milano, Torino e Genova in particolare, E poi le tratte da Nord a Sud. Un volo Torino-Roma di Ita è arrivato a costare quasi 400 euro, in tempi normali oscilla tra i 100 e i 200, e i posti si sono esauriti, mentre per andare da Roma a Milano si è arrivati a spendere anche 500 euro. Una crescita dei prezzi dovuta ai gravi disagi di questi giorni sulla linea ad Alta Velocità causa i lavori a Firenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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