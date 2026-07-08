Caos treni prezzi dei voli alle stelle Il ministero manda dossier al Garante dei Prezzi
Il ministero delle Imprese invierà al Garante dei Prezzi un dossier che evidenzia gli aumenti dei costi sui voli nazionali, in risposta alle recenti variazioni di prezzo e alle difficoltà nei trasporti ferroviari.
ROMA – Normale dinamica tra domanda e offerta o aumenti ingiustificati sui voli nazionali?. La risposta arriverà dal Garante dei Prezzi a cui il ministero delle Imprese farà arrivare a stretto giro un dossier che mette in luce quali sono stati i rincari sui voli nazionali. Nel mirino i collegamenti tra Roma e le città del Nord, Milano, Torino e Genova in particolare, E poi le tratte da Nord a Sud. Un volo Torino-Roma di Ita è arrivato a costare quasi 400 euro, in tempi normali oscilla tra i 100 e i 200, e i posti si sono esauriti, mentre per andare da Roma a Milano si è arrivati a spendere anche 500 euro. Una crescita dei prezzi dovuta ai gravi disagi di questi giorni sulla linea ad Alta Velocità causa i lavori a Firenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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