Cantieri verde movida | 5 anni di Lepore tra traguardi e difficoltà

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha concluso il suo primo mandato di cinque anni, segnato da lavori nei cantieri, interventi sul verde pubblico e iniziative legate alla movida. Durante questo periodo sono stati realizzati alcuni progetti annunciati, mentre altri sono rimasti incompiuti o non sono stati mantenuti. È emersa anche una questione improvvisa riguardante la Torre Garisenda, di cui si parla molto in questi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 8 luglio 2026 – C’è tanto – forse addirittura troppo – nei primi cinque anni da sindaco di Matteo Lepore. C’è quello che era stato annunciato ed è stato fatto, quello su cui erano arrivate promesse poi disattese, quello che è emerso improvvisamente (leggasi Torre Garisenda). C’è un mare magnum di opere e interventi messi in campo e una conseguente pioggia di complicazioni da affrontare. Ci sono cose che meritano il bollino verde, altre che non possono avere più di un semaforo giallo, alcune su cui la bocciatura è inevitabile. Cinque anni di una Bologna che sta cambiando per sempre, in attesa dell’appuntamento alle urne in cui, fra meno di un anno, il sindaco andrà a caccia del bis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cantieri verde movida 5 anni di lepore tra traguardi e difficolt224
© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri, verde, movida: 5 anni di Lepore tra traguardi e difficoltà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“San Martino”, l’assemblea dei soci tra crescita, nuovi traguardi e 40 anni di storiaSabato 31 maggio, al Palabanca di Piacenza, si è svolta l’assemblea annuale della Cooperativa San Martino, con centinaia di soci presenti.

Sfidiamo le aziende a superare le loro difficoltà e raggiungere nuovi traguardi.Le aziende stanno affrontando diverse sfide per migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web