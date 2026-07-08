Il sindaco di Bologna ha concluso il suo primo mandato di cinque anni, segnato da lavori nei cantieri, interventi sul verde pubblico e iniziative legate alla movida. Durante questo periodo sono stati realizzati alcuni progetti annunciati, mentre altri sono rimasti incompiuti o non sono stati mantenuti. È emersa anche una questione improvvisa riguardante la Torre Garisenda, di cui si parla molto in questi giorni.

Bologna, 8 luglio 2026 – C’è tanto – forse addirittura troppo – nei primi cinque anni da sindaco di Matteo Lepore. C’è quello che era stato annunciato ed è stato fatto, quello su cui erano arrivate promesse poi disattese, quello che è emerso improvvisamente (leggasi Torre Garisenda). C’è un mare magnum di opere e interventi messi in campo e una conseguente pioggia di complicazioni da affrontare. Ci sono cose che meritano il bollino verde, altre che non possono avere più di un semaforo giallo, alcune su cui la bocciatura è inevitabile. Cinque anni di una Bologna che sta cambiando per sempre, in attesa dell’appuntamento alle urne in cui, fra meno di un anno, il sindaco andrà a caccia del bis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri, verde, movida: 5 anni di Lepore tra traguardi e difficoltà

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