San Martino l’assemblea dei soci tra crescita nuovi traguardi e 40 anni di storia

Sabato 31 maggio, al Palabanca di Piacenza, si è svolta l’assemblea annuale della Cooperativa San Martino, con centinaia di soci presenti. Durante l'incontro, sono stati discussi i risultati dell'ultimo anno, con un bilancio positivo e segnato da crescita. Sono stati inoltre evidenziati l’attenzione alle persone e i nuovi traguardi raggiunti nel corso di quattro decenni di attività.

«Bilancio positivo, crescita e attenzione alle persone». Sono questi i temi emersi dall'assemblea annuale della Cooperativa San Martino, che sabato 31 maggio ha riunito al Palabanca di Piacenza centinaia di soci lavoratori per fare il punto sull'attività dell'ultimo anno e sulle prospettive. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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