Stefano De Martino ha annunciato di lasciare uno dei protagonisti del programma Affari Tuoi. La nuova stagione del game show sarà caratterizzata da cambiamenti significativi che potrebbero alterare alcuni degli aspetti più noti dello spettacolo. La produzione sta lavorando per introdurre novità che coinvolgeranno il format e i partecipanti. La decisione di De Martino di non partecipare più rappresenta una delle variazioni più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti.

La nuova stagione di Affari Tuoi si prepara a portare con sé importanti novità che potrebbero modificare alcuni degli elementi più riconoscibili del celebre game show di Rai. Il programma condotto da Stefano De Martino, infatti, nella stagione 2026-2027 cambierà sede e approderà a Milano dopo l’esperienza negli studi romani del Teatro delle Vittorie. Questo trasferimento, legato alla futura indisponibilità della storica struttura, potrebbe comportare anche l’ uscita di scena di alcune presenze diventate familiari al pubblico. Tra queste, oltre ai possibili cambiamenti nel cast del pubblico, sembra esserci anche un addio particolarmente curioso che riguarda una delle mascotte più amate della trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Cambiamento storico ad Affari Tuoi, Stefano De Martino dice addio a uno dei protagonisti del programma: ecco chi è

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