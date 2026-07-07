Mondiali 2026 quali partite vedere in chiaro sulla Rai | il calendario dai quarti alla finale

La Rai trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro 35 partite dei Mondiali 2026, dal quarto di finale fino alla finale. La programmazione include anche approfondimenti prima e dopo le gare, oltre agli highlights di tutte le altre partite. La copertura si concentrerà sui match più importanti, offrendo agli spettatori un ampio panorama delle fasi decisive del torneo. La trasmissione in chiaro permette a un pubblico più vasto di seguire le partite senza costi aggiuntivi.

Sono trentacinque i match trasmessi dalla Rai in diretta esclusiva in chiaro, accompagnati da una programmazione di approfondimento pre e post-partita e highlights di tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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