Ancora movimenti e cambi di maglia nei dilettanti. Per l’esperto bomber del 1993 Alberto Formato è vicina la nuova casacca: sarà quella dei rossoneri del Fiorenzuola, che tra l’altro ha possibilità di ripescaggio in Serie D. Formato ha giocato nell’ultima annata sempre in quarta serie, alla Correggese, e nel reggiano lo ricordiamo anche con Lentigione, Bagnolese, Rolo, Casalgrandese e Meletolese. A proposito di Correggese: per i biancorossi ecco Francesco Citarella, centrocampista del 2003 ex giovanili di Sassuolo e Perugia e con esperienze in D alla Nocerina e alla Gelbison. Arriva dall’Orvietana. Il Campagnola in Eccellenza rinforza gli esterni con Cristian Spaggiari, 2006 ex Correggese e Lenz, già rosanero nelle giovanili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: mercato dilettanti. Formato al Fiorenzuola. Iori: gol per il Fabbrico

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