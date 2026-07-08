Il Città di Massa ha annunciato il ritorno di Mattia Donati, che ha scelto di indossare di nuovo la maglia della squadra dopo due stagioni. In panchina, la squadra conferma l’allenatore Tenerani. Sul mercato, il club si sta muovendo attivamente per rafforzare la rosa, con il rientro anche di Vannucci. Donati, laterale, aveva già vestito la maglia del team in passato.

A volte ritornano. E’ il caso di dirlo parlando di Mattia Donati, laterale che ha scelto di rivestire la maglia del Città di Massa a distanza di due stagioni. Donati è già stato protagonista coi colori bianconeri nella stagione 20232024 lasciando un ottimo ricordo di sé prima dal punto di vista umano e poi come calciatore. Mattia in passato è stato fondamentale come uomo spogliatoio mentre in campo a livello di caratteristiche si è mostrato un elemento di grandi qualità tecniche con una predisposizione a saltare l’uomo che hanno fatto di lui un’arma preziosa per la squadra. In totale ha segnato 83 gol in 81 presenze nei campionati regionali a dimostrazione di un’importante capacità realizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: Serie C1, il Città di Massa è attivo sul fronte mercato. In panchina confermato Tenerani. Tornano Donati e Vannucci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio a 5 In Serie C1. Città di Massa riparte dallo zoccolo duro. Confermato GrossiIl Città di Massa rinnova la propria rosa, puntando sui giocatori che hanno contribuito a terminare la stagione al quinto posto in Serie C1.

Calcio a cinque serie C1, definito lo staff tecnico. Mingozzi confermato alla guida dei biancorossiIl Forlì Calcio a Cinque ha annunciato la riconferma di Filippo Mingozzi come allenatore della prima squadra per la prossima stagione nel campionato...

Temi più discussi: È pronto per una nuova stagione di rilancio: riflettori di #futsalmercato accesi su Alessio Marangon; Tabellino partita Futsal Sangiovannese vs Città Di Massa C5; Calcio a 5: Serie C1, il Città di Massa è attivo sul fronte mercato. In panchina confermato Tenerani. Tornano Donati e Vannucci; Tabellino partita FC Pistoiese vs Città Di Massa C5.

Calcio a 5: Serie C1, il Città di Massa è attivo sul fronte mercato. In panchina confermato Tenerani. Tornano Donati e VannucciA volte ritornano. E’ il caso di dirlo parlando di Mattia Donati, laterale che ha scelto di rivestire la maglia del Città di Massa a distanza di due stagioni. Donati è già stato protagonista coi color ... sport.quotidiano.net

Futsal: Serie C1, Città di Massa is active in the transfer market. Tenerani remains on the bench. Donati and Vannucci return.A volte ritornano. E’ il caso di dirlo parlando di Mattia Donati, laterale che ha scelto di rivestire la maglia del City of Massa a distanza di due stagioni. Donati è già stato protagonista coi colori ... sport.quotidiano.net

Il 5 agosto 1987, mentre guidava un'auto a noleggio fuori Tempo, in Irlanda del Nord, Matthew Broderick è passato nella corsia sbagliata e ha colliso frontalmente con un'altra auto. La conducente, Anna Gallagher, 28 anni, e sua madre, Margaret Doherty, 63 a reddit

#TernanaCalcio - Results on X | Live Posts & Updates x.com