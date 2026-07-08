Il presidente del Torino ha annunciato che la squadra si sta concentrando su esperienza, qualità e valorizzazione dei giovani. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione dei palinsesti televisivi di La7 per la prossima stagione. Cairo ha sottolineato l’obiettivo di costruire una squadra forte puntando su queste caratteristiche. La comunicazione si è svolta a margine dell’evento dedicato alla programmazione televisiva.

Le parole del presidente del Torino e di Rcs Mediagroup Urbano Cairo a margine della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cairo: “Esperienza, qualità e giovani da valorizzare: ecco che Torino stiamo costruendo”

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