Le accuse nei confronti di Gaggioli sono state tutte eliminate perché è stata accertata la mancanza di dolo. La procura ha deciso di non procedere ulteriormente, ritenendo che il fatto non costituisca reato. La vicenda giudiziaria del dirigente scolastico si è conclusa con questa decisione, che ha posto fine a un procedimento iniziato in precedenza.

Non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato: è finalmente finita l’odissea giudiziaria di Luca Gaggioli, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di secondo grado di Quarrata Bonaccorso da Montemagno. La sentenza è di ieri mattina, martedì 7 luglio, quando Gaggioli è comparso in tribunale, a Pistoia, davanti al giudice per l’udienza preliminare Jaqueline Monica Magi. "E’ stata accertata la mancanza di dolo, cioè la volontaria coscienza di non commettere reato – ha spiegato l’avvocato Andrea Ferrini del foro di Pistoia, difensore di Gaggioli – anche la Procura ha concluso che mancavano i presupposti per il rinvio a giudizio per tutti i 42 capi d’imputazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadute tutte le accuse per Gaggioli: "Accertata la mancanza di dolo"

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