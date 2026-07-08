ANCONA - Si fa presto a chiamarla rivoluzione digitale. A ben guardare il tariffario, invece, l’arrivo di Marta (il sistema di pagamento contactless della Regione Marche) sugli autobus urbani di Ancona nasconde l’ennesimo balzello silenzioso a carico dell’utenza. Che d’ora in avanti si ritroverà a pagare il biglietto digitale fino a 65 centesimi in più di quello cartaceo, in barba a qualsiasi logica di riduzione dei costi dovuta alla dematerializzazione del servizio. Metti di voler acquistare un tagliando direttamente sul bus, appoggiando la carta di credito o lo smartphone sul lettore Marta. La sorpresa L’iter è semplice: si passa la carta di credito sul sensore, si aspetta il “bip” e ci si va a sedere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Bus, paradosso Marta ad Ancona: il biglietto è digitale, ma costa il 48% in più. Tutte le tariffe a confronto

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