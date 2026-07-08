Buona pensione comandante | La caserma la cosa più bella

Il comandante della polizia municipale di Signa si è congedato dopo 42 anni di servizio, di cui dieci come comandante. Alla sua uscita, ha espresso il suo affetto per la caserma. Al suo posto è arrivata la nuova comandante, Susanna Morandi, che ha iniziato il suo incarico.

Tempo di pensione per Fabio Caciolli, da 10 anni comandante della polizia municipale di Signa e da 42 agente, poi ispettore e ancora vicecomandante. Al suo posto è entrata in servizio la nuova comandante, Susanna Morandi. 64 anni, dipendente del Comune di Signa dal 1° marzo del 1984, Caciolli ha vissuto in prima persona tanti cambiamenti del territorio e della stessa polizia municipale (ora rinominata polizia locale). Qual è stato il momento più difficile? "Sicuramente il periodo del Covid. Insieme al sindaco dovevamo gestire i continui aggiornamenti normativi e spiegarli ai cittadini e ai commercianti con comunicati e dirette. Era necessario anche fare controlli non banali e non facili da far accettare, perché andavano a limitare la loro libertà personale, la vita quotidiana, la possibilità di muoversi e socializzare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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