Buon compleanno Paolo Cartoni Donatella Rettore Pier Luigi Celli
Paolo Cartoni, Donatella Rettore, Christian Abbiati, Antonio Mirante, Pier Luigi Celli, Cesare Lanza, Anjelica Huston e altri festeggiano il loro compleanno. La ricorrenza coinvolge diverse personalità di vari settori. Nessuno ha fornito dichiarazioni ufficiali. La celebrazione si svolge senza eventi pubblici o comunicati stampa. La data di nascita di ciascuno non è stata comunicata. La notizia si limita all’elenco di chi compie gli anni oggi.
Buon compleanno Paolo Cartoni, Donatella Rettore, C hristian Abbiati, Antonio Mirante, Pier Luigi Celli, Cesare Lanza, Anjelica Huston, Giacomo Campiotti, Antonino Foti, Marco Varvello, Carlo Perrone, Oreste Baldini, Massimiliano Cavallari, Marco Fortin, Matteo Melara, Marialucia Lorefice, Emanuele Abate, Alessandro Sperduti, Luisa Casillo, Marco Giuri, Martina Sandri, Mattia Pellegrin. Oggi 8 luglio compiono gli anni: Paolo Cartoni, architetto; Germana Calderini, doppiatrice; Bianca Maria Fusari, attrice; Guido del Grosso, ex calciatore; Giuseppe Rivadossi, ebanista, scultore; Gian Piero Molinari, ex calciatore, allenatore; Luigi Berzano,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Urla e lancio di cartoni durante l'intervista. Antonio affronta il branco: Idioti senza valori
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