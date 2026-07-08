buon compleanno paolo cartoni donatella rettore pier luigi celli

Notizia in breve

Paolo Cartoni, Donatella Rettore, Christian Abbiati, Antonio Mirante, Pier Luigi Celli, Cesare Lanza, Anjelica Huston e altri festeggiano il loro compleanno. La ricorrenza coinvolge diverse personalità di vari settori. Nessuno ha fornito dichiarazioni ufficiali. La celebrazione si svolge senza eventi pubblici o comunicati stampa. La data di nascita di ciascuno non è stata comunicata. La notizia si limita all’elenco di chi compie gli anni oggi.