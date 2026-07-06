Buon compleanno Max Gazzè Luigi Di Maio Gabriele Albertini…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse figure pubbliche e storiche. Tra loro ci sono politici, attori, musicisti e imprenditori. Tra le personalità ricordate ci sono un ex ministro, un ex presidente degli Stati Uniti, un attore famoso, un cantautore brasiliano, e vari politici e imprenditori italiani. La lista include anche artisti come Sylvester Stallone e Toquinho. Questi compleanni vengono ricordati senza ulteriori dettagli su le loro carriere o attività.
Buon compleanno Luigi Di Maio, Benedetto Lattanzi, George W. Bush, Sylvester Stallone, Toquinho, Flavia Piccoli Nardelli, Gabriele Albertini, Paolo Alli, Cristina d’Avena, Enzo Strippoli, Italo Bocchino, Max Gazzè, Stefano Pellegrini, Francesco Zampaglione, Helene Nardini, Luigi Beghetto, Paolo Macedonio, Elisa Ridolfi, Rosalia Misseri, Palmiro di Dio, Virginie Marsan, Veronica Angeloni. Oggi 6 luglio compiono gli anni: Benedetto Lattanzi, giornalista; Francesco Grazioli, ex calciatore; Salvatore Vecchione, magistrato; Gabriele Jagnocco, pittore, scultore; Cesare Crugni, scultore; Gianfranca Montedoro, cantante, musicista; Fausto Fadda, politico; Enzo Lombardi, politico; Toquinho, chitarrista, cantante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
MAX RANDOM e GIGINO GIOCANO i MONDIALI di CALCIO su ROBLOX..
Notizie e thread social correlati
Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Pier Luigi Pizzi…Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani, Edith Dzieduszycka e Valerio Merola.
Max Gazzè, un viaggio libero tra ricerca sonora e poesiaDopo oltre trent’anni dall’uscita del suo primo album, Gazzè torna con un nuovo progetto discografico intitolato L’ornamento delle.
Si parla di: Buon compleanno Max Gazzè, Luigi Di Maio, Gabriele Albertini….
Buon compleanno Max Gazzè: compie 53 anniGazzè ha tracciato su Instagram un bilacio di questi live, spiegando: Per me sono stati un nutrimento dell'anima con uno scambio di linfa vitale dagli spalti al palco. Ed è stato un po' come tornare ... radioitalia.it
Buon compleanno Max Gazzè! Ecco tutte le donne delle sue canzoni…1. Eva. Le figure femminili spiccano nei brani di Max fin dall’inizio della sua attività discografica e a partire da pezzi come La favola di Adamo ed Eva che dà il titolo al suo secondo album, del ... radioitalia.it