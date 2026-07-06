Buon compleanno Max Gazzè Luigi Di Maio Gabriele Albertini…

Notizia in breve

Oggi si celebrano i compleanni di diverse figure pubbliche e storiche. Tra loro ci sono politici, attori, musicisti e imprenditori. Tra le personalità ricordate ci sono un ex ministro, un ex presidente degli Stati Uniti, un attore famoso, un cantautore brasiliano, e vari politici e imprenditori italiani. La lista include anche artisti come Sylvester Stallone e Toquinho. Questi compleanni vengono ricordati senza ulteriori dettagli su le loro carriere o attività.