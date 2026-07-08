Cassa depositi e prestiti e Cherry Bank hanno avviato in Italia la prima operazione di cartolarizzazione di magazzino su forme di formaggio. L’operazione riguarda circa 10 milioni di euro di prodotti di Brazzale, una delle aziende italiane del settore caseario. La transazione rappresenta un’innovazione nel mercato italiano, coinvolgendo una parte delle scorte di formaggio dell’azienda. La cartolarizzazione mira a ottimizzare la gestione delle scorte e a facilitare il finanziamento.

Cassa depositi e prestiti e Cherry Bank sperimentano su una parte delle forme di formaggio di Brazzale la prima cartolarizzazione di magazzino in Italia. Da bene immobilizzato per la stagionatura, un costo che pesa sulle imprese e i loro conti, a partire dalla possibilità di avere credito, a merce con cui ottenere invece liquidità per l’operatività e gli investimenti dell’azienda.Senza aggravi, perché non si passa per un prestito, ma per una vendita commerciale di parte del magazzino di formaggi freschi e semi-stagionati a un veicolo di cartolarizzazione, Magazzino Italia spv srl. Che a sua volta rimborserà il finanziamento, in sei anni con... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Brazzale con le forme di formaggio incassa 10 milioni: prima operazione in Italia

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