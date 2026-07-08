Bonus under 35 imprenditori nel caos Inps spiega quali spese sono ammesse | Non si può usare per pagare le tasse
A un mese dalla distribuzione del bonus autoimpiego under 35 da 500 euro, alcuni beneficiari segnalano confusione sulle spese ammesse. L'Inps ha precisato che i fondi non possono essere utilizzati per pagare tasse o spese fiscali, lasciando i giovani imprenditori senza indicazioni chiare su come spendere i soldi. Un beneficiario ha commentato che sembra difficile capire le regole di utilizzo del bonus.
A un mese dall'erogazione del bonus autoimpiego under 35 da 500 euro, i beneficiari denunciano regole poco chiare su tasse e spese ammesse. "Lo Stato ti dà dei soldi ma non sa come li puoi spendere", racconta un giovane a Fanpage.it. L'Inps chiarisce che il contributo "non può essere impiegato per il pagamento delle imposte" e invita ad "attenersi alle Faq". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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