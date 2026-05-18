Bonus over 65 dalle tasse sanitarie al Canone Rai | tutte le spese che si possono tagliare facendo domanda

Da panorama.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte di cittadini over 65 si trova a versare ogni mese somme legate a tasse sanitarie, Canone Rai e altre spese che potrebbero essere eliminate presentando una domanda specifica. Questi contributi includono diverse voci di costo, spesso pagate senza sapere se ci sono possibilità di riduzione o esenzione. La procedura per richiedere l’annullamento di alcune di queste spese è disponibile, ma molte persone non sono ancora informate sulle modalità per farlo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è una fascia di italiani che continua a pagare ogni mese tasse, commissioni e costi che, almeno in parte, potrebbe evitare. Non per evasione, non per scorciatoie, ma semplicemente perché la legge lo consente. Il problema è che molte di queste agevolazioni non arrivano automaticamente: bisogna conoscerle, richiederle e spesso affrontare una burocrazia che per molti pensionati diventa quasi un ostacolo invisibile. E così migliaia di over 65 continuano a versare ticket sanitari, canoni, imposte locali e commissioni senza sapere che esistono esenzioni o riduzioni già previste dal sistema. In un’Italia in cui il caro vita continua a comprimere il potere d’acquisto delle pensioni, queste misure possono trasformarsi in un aiuto concreto. 🔗 Leggi su Panorama.it

bonus over 65 dalle tasse sanitarie al canone rai tutte le spese che si possono tagliare facendo domanda
© Panorama.it - Bonus over 65, dalle tasse sanitarie al Canone Rai: tutte le spese che si possono tagliare facendo domanda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NON PAGARE PIÙ! Bonus e Esenzioni Tasse 2026 per chi ha più di 60 anni!

Video NON PAGARE PIÙ! Bonus e Esenzioni Tasse 2026 per chi ha più di 60 anni!

Sullo stesso argomento

Over 70, tutte le spese che si possono ridurre o eliminare. Quali sono i bonus e le esenzioniSuperati i 70 anni, alcune spese quotidiane possono diventare più leggere grazie a una serie di agevolazioni previste a livello nazionale o locale.

Sgravi over 70, le tasse che le persone anziane pagano meno nel 2026: dal canone Rai al Ticket sanitarioChi entra nella terza età può beneficiare di riduzioni su bollo auto, bollettini e Tari, anche se le regole variano in base al territorio di...

canone rai bonus over 65 dalleBonus over 65, dalle tasse sanitarie al Canone Rai: tutte le spese che si possono tagliare facendo domandaDall’esenzione ticket al Canone Rai, passando per Tari, bollettini postali e tariffe telefoniche: ecco tutte le agevolazioni per gli over 65 che possono alleggerire pensione e spese fisse nel 2026 ... panorama.it

canone rai bonus over 65 dalleBonus over 65, come ottenere le agevolazioni: la guidaDalla Prestazione universale dell’Inps alla Carta acquisti, passando per gli sconti su trasporto pubblico e Tari, ma anche esenzione dal canone Rai ... giornaledibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web