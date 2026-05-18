Una parte di cittadini over 65 si trova a versare ogni mese somme legate a tasse sanitarie, Canone Rai e altre spese che potrebbero essere eliminate presentando una domanda specifica. Questi contributi includono diverse voci di costo, spesso pagate senza sapere se ci sono possibilità di riduzione o esenzione. La procedura per richiedere l’annullamento di alcune di queste spese è disponibile, ma molte persone non sono ancora informate sulle modalità per farlo.

C’è una fascia di italiani che continua a pagare ogni mese tasse, commissioni e costi che, almeno in parte, potrebbe evitare. Non per evasione, non per scorciatoie, ma semplicemente perché la legge lo consente. Il problema è che molte di queste agevolazioni non arrivano automaticamente: bisogna conoscerle, richiederle e spesso affrontare una burocrazia che per molti pensionati diventa quasi un ostacolo invisibile. E così migliaia di over 65 continuano a versare ticket sanitari, canoni, imposte locali e commissioni senza sapere che esistono esenzioni o riduzioni già previste dal sistema. In un’Italia in cui il caro vita continua a comprimere il potere d’acquisto delle pensioni, queste misure possono trasformarsi in un aiuto concreto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus over 65, dalle tasse sanitarie al Canone Rai: tutte le spese che si possono tagliare facendo domanda

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