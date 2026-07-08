Bon Jovi ha tenuto il suo primo concerto dopo un lungo stop, al Madison Square Garden di New York, segnando il debutto del nuovo tour. L’evento ha rappresentato il primo spettacolo dal vivo per il cantante dopo un intervento alle corde vocali. La band ha eseguito la scaletta prevista, senza incidenti o variazioni significative, e il concerto si è svolto con la presenza di un pubblico numeroso. La performance ha concluso la serie di date inaugurali del tour.

Per Jon Bon Jovi era molto più di un debutto. Le prime serate al Madison Square Garden di New York, che inaugurano il nuovo tour, rappresentavano il banco di prova più importante dopo il lungo stop e il delicato intervento alle corde vocali che negli ultimi anni aveva messo seriamente in dubbio il futuro della band dal vivo. La risposta è arrivata dal palco: la voce funziona. Non è quella degli anni Ottanta, né potrebbe esserlo, ma è salda, controllata e soprattutto capace di sostenere uno spettacolo lungo e intenso senza affanni. È questo il vero successo del ritorno dei Bon Jovi, sottolineato anche dalla stampa americana, che ha accolto con favore una performance finalmente convincente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bon Jovi, il trionfale ritorno sul palco a New York: la scaletta

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