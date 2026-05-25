All’asta il giubbotto di Bon Jovi creato da Dolce&Gabbana
Asta il 4 giugno a Torino e online con cimeli musicali, tra cui un giubbotto di Bon Jovi realizzato da Dolce&Gabbana. La vendita include oggetti iconici del mondo della musica e si svolge presso la Sala Bolaffi di via Cavour 17. L’evento è organizzato da Aste Bolaffi e prevede anche una modalità di partecipazione in diretta via Internet.
(Adnkronos) – Aste Bolaffi torna a proporre un’asta dedicata ai cimeli più iconici del mondo musicale, in programma il 4 giugno nella Sala Bolaffi di via Cavour 17 a Torino e in modalità Internet Live. La vendita riunisce 265 lotti che attraversano oltre sessant’anni di storia della musica internazionale: fotografie autografate, strumenti musicali, vinili, abiti. L'articolo All’asta il giubbotto di Bon Jovi creato da Dolce&Gabbana proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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