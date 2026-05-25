All’asta il giubbotto di Bon Jovi creato da Dolce&Gabbana

Notizia in breve

Asta il 4 giugno a Torino e online con cimeli musicali, tra cui un giubbotto di Bon Jovi realizzato da Dolce&Gabbana. La vendita include oggetti iconici del mondo della musica e si svolge presso la Sala Bolaffi di via Cavour 17. L’evento è organizzato da Aste Bolaffi e prevede anche una modalità di partecipazione in diretta via Internet.