Bologna primi test a Casteldebole per i rossoblù di Tedesco

Questa mattina a Casteldebole, il Bologna ha iniziato la preparazione per la stagione 2026-27 con i primi test atletici. I giocatori hanno svolto attività sia sul campo che in palestra, segnando l'inizio ufficiale della nuova stagione. La sessione ha coinvolto tutto il gruppo, che ha lavorato sotto la guida dello staff tecnico. Nessun dettaglio sugli esiti o sui singoli giocatori è stato comunicato.

Ã? ufficialmente iniziata la stagione 2026-27 per i rossoblÃ¹ di Domenico Tedesco: stamattina a Casteldebole il Bologna ha svolto i primi test atletici, fra campo e palestra. Il video della premiazione della pallanuoto De Akker e del Bologna rugby: il sindaco Lepore viene sollevato dai rugbisti Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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