A Bologna, la Trattoria Dall'Olio ha festeggiato 80 anni di attività. La storia inizia con la ritirata dei tedeschi, che razziarono il loro patrimonio. Italo e Ovilio Dall’Olio, sfollati in campagna vicino a Medicina, videro portarsi via le bestie, fonte di sostentamento. Successivamente, la famiglia aprì un emporio con cucina in via Scandellara, mantenendo un rapporto stretto con i clienti, che spesso diventano amici.

È iniziato tutto con i tedeschi in ritirata, svelti a razziare qualsiasi cosa. Italo Dall’Olio e suo fratello Ovilio, sfollati a Buda, in campagna vicino a Medicina, si videro sfilare via tutto, a partire dalle bestie che gli davano quel poco da vivere. Senza più nulla, affamati e squattrinati, s’avviarono a Bologna e trovarono in Scandellara, in una palazzina anni ’20 ancora da terminare, il loro primo approdo. Liberata la città cominciò un’altra vita.Ottanta anni dopo la famiglia Dall’Olio è ancora lì, al civico 13, a portare avanti la prima intuizione di Italo e Ovilio: un emporio dove trovare di tutto. Sedie, saponi, pile, pane, frutta, quaderni, libri di scuola, scope, mobili’. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, la Trattoria Dall'Olio compie 80 anni. Dalla ritirata dei tedeschi all'emporio con cucina in Scandellara: «Qui i clienti fedeli diventano amici»

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