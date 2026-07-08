Bologna il costo delle case tocca il suo massimo storico | Il prezzo medio è arrivato a 3.720 euro al metro quadro
Il prezzo medio delle case a Bologna ha raggiunto 3.720 euro al metro quadro, segnando il massimo storico. Nel secondo trimestre del 2026, il mercato immobiliare regionale ha registrato un incremento dello 1,2%, portando il valore complessivo delle abitazioni a un nuovo livello.
Il mercato immobiliare dell'Emilia-Romagna continua a correre e Bologna si conferma il simbolo della crescita dei prezzi delle abitazioni. Nel secondo trimestre del 2026 il valore medio delle case in regione è aumentato dell'1,2%, raggiungendo quota 1.957 euro al metro quadro, un dato superiore alla media nazionale di 1.903 euro al metro quadro. Su base annua l'incremento arriva al 6,1%, mentre rispetto al mese precedente l’aumento è dello 0,3%. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Ufficio Studi di Idealista, secondo cui Bologna mantiene il primato di capoluogo più caro dell'Emilia-Romagna con un prezzo medio di 3. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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