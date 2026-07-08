Il 14 luglio 2026 Biogem festeggerà i 20 anni dalla sua inaugurazione a Ariano Irpino. L’evento sarà accompagnato da un incontro con il Governatore, che parteciperà alla cerimonia. La sede dell’istituto, situata in contrada Camporeale, si avvicina a questo importante anniversario. La data è stata comunicata ufficialmente dall’ente, che ha programmato iniziative per celebrare il traguardo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Importante traguardo per Biogem, l’Istituto di ricerca di Biologia e Genetica Molecolare di Ariano Irpino (AV): il 14 luglio 2026 taglierà il traguardo dei 20 anni dall’inaugurazione della sua sede in contrada Camporeale. Dopo aver superato non poche difficoltà, che hanno rischiato di far naufragare il progetto, l’Istituto è stato inaugurato avendo come madrina il Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Molto ricco il programma della serata, con inizio alle ore 18: Introduzione e saluti del presidente Ortensio Zecchino. A seguire inaugurazione della mostra fotografica documentaria sulla storia dell’Istituto e concerto a cura del Maestro Nazzareno Carusi con Elene Sanadze (soprano) e Giovanni Noventa (chitarra). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biogem, il primo ventennale: evento con il Governatore Fico

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