Una bambina di 8 anni è morta in un incidente sulla A1 nel tratto tra Parma e Roncopascolo. L'auto su cui viaggiava con i genitori si è ribaltata e poi è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Nessun altro passeggero è rimasto ferito.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale sulla A1, nel tratto che attraversa la provincia di Parma, dopo che l'auto su cui viaggiava con i genitori si è ribaltata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 8 anni morta nell'incidente sull'A1 a Roncopascolo, l'auto si è ribaltata finendo fuori strada

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BARI | Bimba di 4 anni morta nellincidente nel Barese: 37enne indagato per omicidio stradale

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