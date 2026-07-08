Biglietti per il Giubileo 2027 di Vasco Rossi a ruba code virtuali online da 100mila utenti | quanto costano

Notizia in breve

I biglietti per il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027 stanno andando a ruba. Le dieci date di giugno hanno subito un intenso traffico online, con code virtuali che hanno coinvolto quasi 100.000 utenti. La richiesta ha portato a lunghe attese per l’acquisto, e i prezzi dei biglietti sono stati comunicati e disponibili sul sito di vendita ufficiale. La prevendita è partita da poco e continua a registrare un alto volume di accessi.