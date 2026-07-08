Bicocca cinque nuovi master | Diritti dei bimbi e ambiente | pronti per sfide emergenti

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dai “Progettazione di interventi multiprofessionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” all’analisi dei dati ambientali passando dalla consulenza psicoforense, dal Business Administration e dalla professione dell’Osteopata: sono cinque i nuovi percorsi post-laurea di Milano-Bicocca. "I nuovi percorsi, realizzati con partner come Unicef Italia, Assolombarda e Arpa Lombardia, rispondono a sfide emergenti e nuovi fabbisogni di competenze, valorizzando un approccio che integra competenze e prospettive disciplinari diverse, in linea con l’identità del nostro ateneo – spiega Mattia Martini, delegato del rettore per l’Alta Formazione –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bicocca cinque nuovi master diritti dei bimbi e ambiente pronti per sfide emergenti
© Ilgiorno.it - Bicocca, cinque nuovi master: "Diritti dei bimbi e ambiente: pronti per sfide emergenti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lavoro e digitale: tra nuove sfide dell’IA e diritti dei lavoratoriNegli ultimi anni, il rapporto tra lavoro e tecnologia ha subito cambiamenti significativi, con l’introduzione di strumenti digitali sempre più...

Sant’Antonio di Gallura: nuovi parchi giochi per il futuro dei bimbiA Sant’Antonio di Gallura sono stati avviati lavori per la realizzazione di nuovi parchi giochi, finanziati con fondi previsti per il biennio...

Temi più discussi: Milano-Bicocca lancia 5 nuovi percorsi post-laurea per l’anno accademico 2026-2027; Bicocca, cinque nuovi master: Diritti dei bimbi e ambiente: pronti per sfide emergenti; Università, 5 nuovi percorsi post-laurea di Milano-Bicocca; Milano-Bicocca amplia l'offerta post-laurea: cinque nuovi percorsi tra diritti dell'infanzia, IA ambientale, management e osteopatia.

bicocca cinque nuovi masterMilano-Bicocca amplia l’offerta post-laurea: cinque nuovi percorsi tra diritti dell’infanzia, IA ambientale, management e osteopatiaMilano-Bicocca lancia cinque nuovi master e corsi di alta formazione 2026-2027 con Unicef Italia, Assolombarda e ARPA Lombardia. Occupato il 94% dei diplomati a un anno. lamilano.it

bicocca cinque nuovi masterUniversità, 5 nuovi percorsi post-laurea di Milano-BicoccaUniversità Bicocca Milano Dagli interventi per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web