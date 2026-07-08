Dai “Progettazione di interventi multiprofessionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” all’analisi dei dati ambientali passando dalla consulenza psicoforense, dal Business Administration e dalla professione dell’Osteopata: sono cinque i nuovi percorsi post-laurea di Milano-Bicocca. "I nuovi percorsi, realizzati con partner come Unicef Italia, Assolombarda e Arpa Lombardia, rispondono a sfide emergenti e nuovi fabbisogni di competenze, valorizzando un approccio che integra competenze e prospettive disciplinari diverse, in linea con l’identità del nostro ateneo – spiega Mattia Martini, delegato del rettore per l’Alta Formazione –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bicocca, cinque nuovi master: "Diritti dei bimbi e ambiente: pronti per sfide emergenti"

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