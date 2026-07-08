bianchi il primo re

Era il 1976 quando Pier Paolo Bianchi entrò nella storia del motociclismo conquistando il suo primo titolo mondiale nella classe 125 con la Morbidelli di Pesaro. Un successo straordinario che lo rese il primo pilota riminese a laurearsi campione del mondo. La sua carriera non si fermò lì: vinse altri due titoli iridati, il secondo nel 1977 sempre con la realtà marchigiana e il terzo nel 1980 con la Mba. Un pezzo di storia della Riders’ Land che, con le sue 27 vittorie e 61 podi in carriera, lo rende ancora oggi il pilota della provincia con più successi nel Motomondiale e l’unico della zona ad aver ricevuto, nel 2019, il Collare d’Oro al Merito Sportivo, consegnato alla presenza dell’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Chi arriva primo vince

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