Benevento sorpresa tra i pali | tesserato il senegalese Sylla

Il Benevento Calcio ha annunciato di aver tesserato il portiere senegalese Alioune Sylla, nato nel 2003. Il contratto firmato con il club giallorosso è valido fino al 30 giugno 2028, con un'opzione di rinnovo fino a giugno 2029. Sylla, che arriva tra i pali, rappresenta un nuovo acquisto per la squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Benevento Calcio rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alioune Sylla. Il giocatore senegalese, nato nel 2003, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028 con l’opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2029?. Il classe 2003 nell’ultima stagione è stato al Siracusa in serie C dove è sceso in campo due volte. In qualità di under, non inciderà sugli slot per i calciatori over. Domani si metterà a disposizione di mister Floro Flores iniziando la sua avventura in giallorosso. Fonte foto profilo Instagram Alioune Sylla L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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