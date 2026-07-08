Benevento Piazza Risorgimento | il Comune chiarisce i costi dell’intervento

Il Comune ha comunicato che l’intervento su Piazza Risorgimento è costato circa 1,85 milioni di euro, a cui si aggiungono 330 mila euro oltre IVA. Il parcheggio multipiano, invece, ha avuto un costo di circa 3,78 milioni di euro, esclusa l’IVA. I dati sono stati resi noti per chiarire i costi complessivi delle opere pubbliche realizzate nella zona.

L’intervento di Piazza Risorgimento è costato 1 milione 847 mila 928,20 euro, ai quali si aggiungono 330 mila euro oltre IVA. Il parcheggio multipiano ha invece un costo di 3 milioni 775 mila 093,4 euro oltre IVA. Il contratto complessivo ammonta dunque a 5 milioni 623 mila 021,66 euro oltre IVA. Comunicato Stampa L’associazione dei Comuni sotto i 5mila abitanti chiede misure di salvaguardia nella fase. Comunicato Stampa Dopo anni di attesa torna un convoglio sulla tratta: l’obiettivo resta la riapertura. Comunicato Stampa Dal 10 al 12 luglio a Perrillo la 18esima edizione dell’evento tra sapori. Comunicato Stampa Il riconoscimento sarà consegnato il 12 luglio durante la cerimonia finale dell’evento dedicato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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