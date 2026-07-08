Per un adolescente su quattro “bello” significa ancora “magro”. È quanto emerge da un’indagine della Fondazione The Bridge, realizzata nell’ambito del progetto Food for Fine di Terre des Hommes, che fotografa il rapporto sempre più complesso dei giovani con il proprio corpo e mette in luce la diffusione di modelli estetici irrealistici, spesso alimentati dai social network. La ricerca, condotta nelle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco, ha coinvolto oltre 400 studenti e studentesse e 69 docenti. Ne emerge il ritratto di una generazione che vive il corpo come qualcosa da controllare, correggere e perfezionare per aderire a un ideale estetico percepito come irraggiungibile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Bello è magro”. È ancora così per un adolescente su quattro

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Temi più discussi: Cresce la pressione estetica tra gli adolescenti: per uno su quattro il corpo ideale è magro; Tra cibo e benessere psicologico, come cambia il rapporto dei ragazzi con il corpo; Bello è magro: la pensa così un adolescente su quattro. L'esperto: Oggi conta solo un corpo performante; Adolescenti, il corpo che piace è magro: in Lombardia la pressione pesa soprattutto sulle ragazze.

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