Bello è magro È ancora così per un adolescente su quattro
Un’indagine della Fondazione The Bridge rivela che il 25% degli adolescenti associa ancora il concetto di “bello” a una corporatura magra. Lo studio si è concentrato sulle percezioni estetiche tra i giovani, evidenziando come questa idea rimanga diffusa tra i più giovani. I risultati si basano su un campione di adolescenti intervistati, senza specificare età o regione. La ricerca mira a comprendere le rappresentazioni sociali legate all’immagine corporea in questa fascia di età.
Per un adolescente su quattro “bello” significa ancora “magro”. È quanto emerge da un’indagine della Fondazione The Bridge, realizzata nell’ambito del progetto Food for Fine di Terre des Hommes, che fotografa il rapporto sempre più complesso dei giovani con il proprio corpo e mette in luce la diffusione di modelli estetici irrealistici, spesso alimentati dai social network. La ricerca, condotta nelle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco, ha coinvolto oltre 400 studenti e studentesse e 69 docenti. Ne emerge il ritratto di una generazione che vive il corpo come qualcosa da controllare, correggere e perfezionare per aderire a un ideale estetico percepito come irraggiungibile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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