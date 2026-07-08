Belen Rodriguez confessa cosa è successo davvero durante il ricovero | chi l’ha salvata e come sta oggi il suo cuore

Belen Rodriguez ha rivelato sui social dettagli sul suo ricovero, spiegando chi l’ha assistita e come sta ora il suo cuore. La showgirl ha condiviso un messaggio su Instagram, descrivendo l’esperienza come un episodio che l’ha spaventata molto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla causa del ricovero o sulle persone coinvolte, ma ha espresso un senso di dolore e speranza nel suo racconto. La sua comunicazione è stata diretta e personale.

Per la prima volta dall’episodio che ha spaventato fan e addetti ai lavori, Belen Rodriguez ha deciso di parlare apertamente. Lo ha fatto come spesso accade nel suo rapporto diretto con il pubblico: attraverso le storie di Instagram, con un lungo messaggio carico di dolore ma anche di speranza. Parole che arrivano dopo settimane di silenzio, dopo quella notte tra il 25 e il 26 maggio che l’ha vista ricoverata d’urgenza al Policlinico di Milano in codice giallo. Un momento che aveva fatto tremare chi la segue, alimentato voci e preoccupazioni. La showgirl argentina era stata trovata in forte stato di agitazione dalle forze dell’ordine e dal personale del 118, intervenuti nel suo appartamento dopo la segnalazione di alcuni vicini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez, cosa c'è davvero dietro la cacciata da Mediaset per l'Isola dei Famosi:

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