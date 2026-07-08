Beautiful streaming replica puntata 8 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, Finn e Steffy condividono momenti di tenerezza nella loro casa sulla scogliera, mentre si preparano ad affrontare le rispettive attività lavorative. La puntata è disponibile in streaming e replica sui canali di Mediaset.