Un robot per piscina, chiamato Beatbot Sora 30, è stato presentato come dispositivo che svolge quasi tutte le operazioni di pulizia in modo automatico. Il robot si muove sulla superficie dell'acqua, raccoglie lo sporco e pulisce le pareti senza intervento umano. È dotato di sensori e programmi automatici, e può essere gestito tramite app. La produzione e la vendita sono già in corso, con promesse di semplificare le operazioni di manutenzione delle piscine domestiche.

Ammettiamolo: avere una piscina è un piccolo lusso, pulirla può essere una piccola impresa. Richiede tempo, pazienza e, spesso, una discreta dose di fatica. Poi, negli ultimi anni, sono arrivati i robot come il Beatbot Sora 30, e le cose sono decisamente cambiate. Lo abbiamo testato per settimane su una piscina di medie dimensioni, osservandolo lavorare su fondo, pareti e linea dell’acqua, in modalità autonoma. E dobbiamo dire che l’esperienza è stata decisamente positiva. Non è un robot perfetto ma per la gran parte di voi che ha una piscina è una scelta che difficilmente vi deluderà. La cosa che ci ha convinte di più? La semplicità. Dall’installazione alla manutenzione, il Sora 30 per darvi una mano nella pulizia quotidiana della piscina non implica nulla di complicato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatbot Sora 30: il robot per piscina che fa (quasi) tutto da solo

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Beatbot Sora 30 : PULIRE LA PISCINA in autonomia con questo Robot a batteria

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