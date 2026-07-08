Milan-Gila è fatta! Tutto sull' accordo da 30 milioni che fa felice anche il Real Madrid

Lazio e Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, per 30 milioni di euro. Dopo alcune divergenze di valutazione, le parti hanno risolto le differenze e hanno concluso l’affare ieri. L’operazione prevede il trasferimento del giocatore dai biancocelesti ai rossoneri durante questa sessione di calciomercato estivo. Il Real Madrid è felice della conclusione dell’affare, anche grazie alla valutazione complessiva dell’accordo.

Lazio e Milan hanno trovato un'intesa per il trasferimento di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, dai biancocelesti ai rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato: dopo le piccole divergenze di valutazione emerse nella giornata di lunedì, ieri i due club le hanno risolte e sono arrivati rapidamente alla fumata bianca. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'accelerata decisiva nella trattativa sia arrivata ieri pomeriggio, dopo la visita di Alejandro Camaño, agente di Gila, a 'Casa Milan' per dialogare con il 'Director of Player Trading' Hendrik Almstadt. Nella giornata precedente, invece, Camaño aveva visto la Lazio, raccogliendo il punto di vista del Presidente Claudio Lotito sull'operazione per recapitarlo agli uomini mercato rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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