Una conduttrice ha lasciato in anticipo il suo programma di prima serata su Rete 4, spiegando di aver deciso di prendersi una pausa a causa della morte del padre e della distanza dalla madre. Ha detto di aver sentito il peso di questa perdita e di aver scelto di fermarsi per motivi pratici e di salute mentale. In un’intervista ha sottolineato che alcune persone danno per scontato il diritto a una pausa, anche in situazioni di lutto.

Ha deciso di prendersi una pausa e di lasciare in anticipo 4 di Sera, il programma di informazione dell’access prime time di Rete 4. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesca Barra spiega che dietro questa scelta ci sono ragioni pratiche, ma non solo: “Ho avvertito il peso della distanza da mia madre. Lei e papà sono stati 54 anni insieme e lei affronta un vuoto che nessuno può colmare. Ho sentito il bisogno di stare accanto a lei, come ai miei fratelli, ai miei figli che hanno perso il nonno e, se posso dirlo, accanto a me. Alla figlia che sono stata fino a poco tempo fa (.)”. Il padre della giornalista, Francesco Michele Barra, è morto lo scorso 17 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Beata me che ho potuto fermarmi dal lavoro per la morte di mio padre? Mi dispiace che alcuni diano per scontato di non avere diritto a una pausa, stiamo parlando anche di salute mentale”: parla Francesca Barra

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