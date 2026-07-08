Beach walking perché camminare sulla sabbia fa bene

Camminare sulla sabbia durante l’estate è un gesto comune per molti, che preferiscono liberarsi di scarpe e abiti per sentirsi più liberi e naturali. La pratica, spesso associata a passeggiate in riva al mare, è un modo per godere del clima caldo e del paesaggio marino. Questo tipo di attività rappresenta un momento di relax e di contatto diretto con la natura, tipico delle giornate estive vicino all’acqua.

Con l’estate e la voglia di mare si rinnova l’immancabile appuntamento con la necessità di liberarsi dai scarpe e abiti, per uno stile più libero e naturale. Perfetto per ricaricare il corpo, sotto il sole, di vitamina D e per camminare a piedi nudi sulla sabbia, meglio noto come beach walking. Una pratica semplice, spontanea, adatta a tutte le età e che offre innumerevoli benefici per il corpo ma anche per la mente. Non solo consente di rinfrescare i piedi, immergendoli direttamente nell’ acqua di mare, ma il beach walking aiuta a rinforzare la muscolatura del piede e del polpaccio, spesso costretti dall’utilizzo quotidiano delle scarpe. Un’attività facile e naturale, ma da praticare con cura per non stressare la parte a causa delle innumerevoli inclinazioni della sabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Non a tutti fa bene camminare sulla spiaggia

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