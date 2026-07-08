La stagione di basket sta per iniziare, con i termini di affiliazione appena scaduti. Tuttavia, alcuni giocatori, come Alibani, esprimono dubbi sulle nuove regole, segnalando problemi di spazi con alcune squadre liguri. La situazione potrebbe portare a tensioni e discussioni tra le squadre, anche prima dell'inizio ufficiale del campionato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le criticità evidenziate sono già al centro delle conversazioni.

La nuova stagione è appena iniziata, o meglio, deve ancora iniziare perché solo ieri sono scaduti i termini delle affiliazioni, ma già nel basket apuano si preannunciano scintille. A fare scattare i primi mal di pancia è stata la notizia che i Legends schiereranno almeno un paio di squadre giovanili nei campionati di eccellenza (il top dei tornei giovanili) della Toscana, squadre che arriverebbero da oltre il confine ligure in virtù degli accordi tra i gialloviola carraresi, l’Arcola e il Canaletto di La Spezia. A lanciare l’allarme è il ds dell’ Audax Massimo Alibani: "Come tutti gli anni, già avremo problemi di spazi, ma con l’arrivo di altre squadre dalla Liguria ci saranno meno spazi per tutti perché, anche se si alleneranno in Liguria, partecipando a campionati toscani dovranno giocare al di qua del confine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket: si preannuncia una stagione rovente. Le nuove regole non convincono Alibani: "Problemi di spazi con squadre dalla Liguria»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luglio si accende con la mensilità aggiuntiva e con le nuove stime sugli aumenti del 2027. Ma dietro la facciata dei bonus, si nasconde la corsa di chi, avendo maturato i requisiti con le vecchie regole, decide di uscire primaA luglio, si verifica l’accredito della quattordicesima e si conoscono le nuove stime sugli aumenti pensionistici previsti per il 2027.

Titolo: Tre Temi Chiave dalla Premier League1. Successo sorprendente delle squadre emergenti di questa stagione.2. Infortuni: impatto sulle prestazioni delle squadre di vertice.3. Giocatori star: chi sta brillando nel campionato?Nella stagione attuale della Premier League, alcune squadre emergenti hanno ottenuto risultati sorprendenti, portando novità inattese in classifica.

Argomenti più discussi: Basket: si preannuncia una stagione rovente. Le nuove regole non convincono Alibani: Problemi di spazi con squadre dalla Liguria; Pallacanestro Trieste, mercato al via tra il nodo budget e la suggestione Roma: Candussi c'è, Deangeli quasi; Italia-Lituania, qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming; Avellino Basket, Di Carlo: Serviranno cuore e lucidità, siamo pronti a giocarci tutto.

Basket: si preannuncia una stagione rovente. Le nuove regole non convincono Alibani: Problemi di spazi con squadre dalla LiguriaLa nuova stagione è appena iniziata, o meglio, deve ancora iniziare perché solo ieri sono scaduti i termini delle ... lanazione.it

Il Napoli Basket cerca il colpo Kamar Baldwin? reddit