A luglio, si verifica l’accredito della quattordicesima e si conoscono le nuove stime sugli aumenti pensionistici previsti per il 2027. Mentre si parla di bonus e di benefici, molte persone con requisiti maturati secondo le regole precedenti decidono di uscire anticipatamente dal sistema pensionistico. Questa decisione si unisce alla consueta uscita di pensionati che ricevono la mensilità aggiuntiva in questo mese.

C ’è una data fondamentale per le pensioni: quella dell’accredito della quattordicesima nel mese di luglio. In un momento in cui l’inflazione continua a mordere i risparmi, infatti, questa mensilità aggiuntiva rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per far quadrare i conti. Va detto subito, però, che l’assegno non arriva a tutti i pensionati, ma solo a coloro che hanno determinati requisiti. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Pensioni di luglio 2026, quattordicesima. L’assegno è, infatti, una misura pensata dallo Stato per sostenere solo chi ha una pensione medio-bassa e ha già raggiunto una certa età.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luglio si accende con la mensilità aggiuntiva e con le nuove stime sugli aumenti del 2027. Ma dietro la facciata dei bonus, si nasconde la corsa di chi, avendo maturato i requisiti con le vecchie regole, decide di uscire prima

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