A Barcellona si è svolto il sorteggio dei quattro gironi di EuroCup 2026-2027, con otto squadre in ogni gruppo. La competizione prevede un nuovo format, che si collega all’allargamento della manifestazione. Il sorteggio ha determinato la composizione dei gironi, segnando un passo importante per la competizione europea di basket. La fase si svolgerà con questa nuova struttura, che introduce maggiori squadre rispetto alle stagioni precedenti.

Si è tenuto a Barcellona il sorteggio dei quattro gironi da otto squadre di EuroCup 2026-2027: è arrivato il nuovo format, collegato in maniera diretta all’allargamento della competizione. Ed è un allargamento con record, se si considera anche il passato da ULEB Cup (il nome fino all’annata 2007-2008): così come nella stagione 2003-2004 c’erano sei squadre spagnole (Estudiantes, Gran Canaria, Joventut Badalona, Alicante, Real Madrid e Lleida), in quest’occasione ci sono ben sei selezioni italiane. Andiamo a vedere la composizione dei vari raggurppamenti: Gruppo A – Le Mans Sarthe Basket (Francia), Hapoel Gerusalemme (Israele), San Pablo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: EuroCup 2026-2027, ecco il sorteggio per il sestetto da record delle italiane

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