Basket | Champions League 2026-2027 ecco il sorteggio per Reggio Emilia e Varese Vincitrice e finalista in NBA Europe

Notizia in breve

Il sorteggio della Champions League di basket 2026-2027 ha assegnato due squadre italiane, Reggio Emilia e Varese, alla competizione. Si tratta dell’undicesima edizione del torneo, che vede partecipare anche la vincitrice e la finalista di NBA Europe. La fase di gruppi e le relative fasce di qualificazione sono state definite oggi, con le squadre italiane inserite in diversi gironi. La manifestazione si svolgerà nel corso della prossima stagione.