Basket | Champions League 2026-2027 ecco il sorteggio per Reggio Emilia e Varese Vincitrice e finalista in NBA Europe

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sorteggio della Champions League di basket 2026-2027 ha assegnato due squadre italiane, Reggio Emilia e Varese, alla competizione. Si tratta dell’undicesima edizione del torneo, che vede partecipare anche la vincitrice e la finalista di NBA Europe. La fase di gruppi e le relative fasce di qualificazione sono state definite oggi, con le squadre italiane inserite in diversi gironi. La manifestazione si svolgerà nel corso della prossima stagione.

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Si è tenuto quest’oggi il sorteggio dell’undicesima edizione di Basketball Champions League, quella 2026-2027, con al via due squadre italiane, l’Una Hotels Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. 32 squadre al via, 30 direttamente dai gironi cui si aggiungeranno le 2 che passeranno dai tornei di qualificazione. Questa la situazione degli otto raggruppamenti: Girone A – Nanterre 92 (Francia), Rytas Vilnius (Lituania), Sabah BC (Azerbaigian), Trabzonspor (Turchia) Girone B – Cibona Zagabria (Croazia), Galatasaray MCT Technic (Turchia), Legia Varsavia (Polonia), SIG Strasburgo (Francia) Girone C – AEK Atene (Grecia), Falco KC Szombathely... 🔗 Leggi su Oasport.it

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