La Procura di Bari ha richiesto la liquidazione giudiziale della società calcistica locale. Al centro dell’indagine ci sono transazioni legate alla cessione del portiere Elia Caprile, passato dal club al Napoli per circa 2,2 milioni di euro e successivamente rivenduto al Cagliari per circa 8 milioni. L’accusa riguarda un presunto fallimento, mentre un commentatore ha espresso dubbi sulla fondatezza dell’accusa, sottolineando che il valore di un giocatore non è quotato in Borsa.

La Procura di Bari ha chiesto la liquidazione giudiziale della Ssc Bari. Nel mirino soprattutto l’operazione Elia Caprile: portiere ceduto al Napoli per circa 2,2 milioni e poi rivenduto al Cagliari per circa 8. Secondo l’accusa, il Bari avrebbe perso un possibile plusvalore. Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore” ed esperto di economia e finanza dello sport, invita alla prudenza.Bellinazzo, il Bari deve preoccuparsi?«Mi sembra molto complessa la macchina accusatoria. Se il tema fosse il deficit strutturale, bisognerebbe mettere sotto inchiesta per bancarotta almeno il 90% delle società di calcio professionistiche italiane, soprattutto in serie B e C. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari sotto inchiesta per fallimento, lo stupore di Bellinazzo: «Fatico a capire l'accusa, il valore di un giocatore non è quotato in Borsa»

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