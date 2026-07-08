Bari i prezzi degli affitti | fino a 650 euro per 50 metri quadri
A Bari, i prezzi degli affitti arrivano fino a 650 euro per 50 metri quadrati, mentre i costi delle case in vendita sono aumentati del 6,3% nel 2026. Secondo un report di Idealista, sia le abitazioni in affitto che quelle in vendita, anche se non nuove, hanno registrato un incremento dei valori. I prezzi delle case in affitto sono cresciuti, raggiungendo cifre che superano i 2.000 euro al metro quadro.
Crescono i prezzi delle case a Bari, sia quelle in affitto che quelle in vendita (anche se non nuove). I dati, stando all'ultimo report elaborato dall'Ufficio Studi di Idealista, ci dicono che a Bari nel 2026 i prezzi delle abitazioni sono saliti del 6,3% con valori che superano i 2.100 euro al metro quadro. A livello provinciale il rialzo più marcato del trimestre si osserva a Bari, che cresce dell’1,6%, seguita da Barletta-Andria-Trani (0,3%), Taranto (0,3%). Foggia risulta sostanzialmente stabile. In controtendenza Lecce (-0,4%) e Brindisi (-0,3%). Sul fronte dei valori assoluti, Bari si conferma la provincia più cara della regione con 1. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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