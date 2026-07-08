Bari i prezzi degli affitti | fino a 650 euro per 50 metri quadri

Notizia in breve

A Bari, i prezzi degli affitti arrivano fino a 650 euro per 50 metri quadrati, mentre i costi delle case in vendita sono aumentati del 6,3% nel 2026. Secondo un report di Idealista, sia le abitazioni in affitto che quelle in vendita, anche se non nuove, hanno registrato un incremento dei valori. I prezzi delle case in affitto sono cresciuti, raggiungendo cifre che superano i 2.000 euro al metro quadro.