Barbarano Romano Alimentari cartoleria servizi di comunicazione elettronica? No | attrezzato centro scommesse clandestine sequestrato da GdF e Carabinieri Denunciato il titolare
Nella provincia di Viterbo, i militari e la Guardia di Finanza hanno sequestrato un centro scommesse clandestino nascosto in un locale che sembrava un negozio di alimentari, cartoleria e servizi di comunicazione. Il gestore è stato denunciato. L’attività illegale operava senza autorizzazioni e con apparecchiature non conformi. Il sequestro è stato effettuato durante un’operazione congiunta. La polizia ha verificato che il locale non svolgeva attività legittime, ma era dedicato alle scommesse illecite.
Cronache Cittadine BARBARANO ROMANO (VT) – Un finto negozio di alimentari, cartoleria e servizi di comunicazione elettronica che in realtà nascondeva un L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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