Barbarano Romano Alimentari cartoleria servizi di comunicazione elettronica? No | attrezzato centro scommesse clandestine sequestrato da GdF e Carabinieri Denunciato il titolare

Notizia in breve

Nella provincia di Viterbo, i militari e la Guardia di Finanza hanno sequestrato un centro scommesse clandestino nascosto in un locale che sembrava un negozio di alimentari, cartoleria e servizi di comunicazione. Il gestore è stato denunciato. L’attività illegale operava senza autorizzazioni e con apparecchiature non conformi. Il sequestro è stato effettuato durante un’operazione congiunta. La polizia ha verificato che il locale non svolgeva attività legittime, ma era dedicato alle scommesse illecite.