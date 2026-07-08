Banca di Imola e Cuberdon Quando l’arte diventa inclusione

Le vetrine del centro città sono state allestite con opere di artisti e oggetti realizzati da persone con fragilità, creando uno spazio dedicato all’inclusione. La mostra, allestita nei locali di una banca, rimarrà aperta fino al 15 luglio. L’iniziativa coinvolge anche un negozio di dolci, che espone creazioni di artisti con disabilità, trasformando il centro in un’esposizione di fragilità e creatività.

Le vetrine del centro città diventano uno spazio per raccontare fragilità, creatività e inclusione. Fino al 15 luglio, i locali di Banca di Imola in via Emilia 194 e in Galleria Risorgimento ospitano ‘ Cuberdon in vetrina ’, la mostra dedicata ai lavori realizzati dagli ospiti dell’associazione imolese che da oltre vent’anni si occupa di disagio sociale e psichiatrico con finalità riabilitative e di accoglienza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Banca di Imola e Cuberdon nell’ambito delle attività promosse dall’istituto per dare visibilità alle realtà associative del territorio. Le vetrine della banca, proprio sotto l’Orologio, ospitano così un’esposizione composta da disegni, dipinti e piccoli manufatti creati durante l’anno all’interno dei laboratori del centro diurno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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