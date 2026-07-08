Durante il mese di agosto, nel centro storico si svolgono cinque spettacoli dal vivo nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, accompagnati da quattro camminate culturali in notturna. Inoltre, è aperta una mostra diffusa lungo le vetrine delle attività commerciali e viene proposto un cruciverba tematico dedicato ai segreti del teatro Goldoni. L’evento si inserisce in un calendario che combina arte, cultura e intrattenimento per tutto il mese.

Cinque spettacoli dal vivo nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, quattro camminate culturali in notturna, una mostra diffusa lungo le vetrine del centro e persino un cruciverba tematico dedicato ai segreti del teatro Goldoni. Si presenta ricco e variegato il cartellone della quindicesima edizione del Bagnacavallo Festival, la tradizionale rassegna estiva che animerà la cittadina della Bassa Romagna nel corso del prossimo mese di agosto. I dettagli della manifestazione, nata da un’idea dell’associazione culturale Controsenso e realizzata con il sostegno del Comune e il patrocinio della Regione, sono stati illustrati nella sala della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnacavallo Festival. Un agosto di eventi e cultura

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