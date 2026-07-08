Badia Tedalda l’ampliamento della RSA Amintore Fanfani e realizzazione di co-housing per anziani fragili autosufficienti

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio 2026 è stato annunciato l’ampliamento della residenza sanitaria assistenziale Amintore Fanfani e la costruzione di un nuovo complesso di co-housing destinato ad anziani fragili e autosufficienti nel Comune di Badia Tedalda. L’intervento prevede l’ampliamento delle strutture esistenti e la creazione di spazi condivisi per favorire l’autonomia degli anziani. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti è stato comunicato.

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Arezzo, 8 luglio 2026 – Ampliamento della RSA Amintore Fanfani e realizzazione di co-housing per anziani fragili autosufficienti nel Comune di Badia Tedalda (AR). Sono gli interventi che la Regione Toscana ha deciso di cofinanziare con un contributo straordinario di 450 mila euro inserito nella seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Per la concessione del contributo Regione e Comune dovranno firmare un accordo nei prossimi mesi. “Con questo contributo straordinario – ha commentato il presidente Eugenio Giani - mettiamo un tassello fondamentale per la qualità della vita e la dignità delle persone che vivono in area fragile come l'Alto Tevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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